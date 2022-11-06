Yeniden Refah Partisi üyelerini taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara- Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında meydana geldi.
Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri’den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki Süha Turizm’e ait 38 GH 373 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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