Yeniden Refah Partisi üyelerini taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

DHA
06 Kasım 2022 Pazar, 21:00
Yeniden Refah Partisi üyelerini taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara- Kayseri karayolu İlicek mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Ankara’da yapılan 2’nci Olağan Genel Kuruluna Kayseri’den katılanların taşındığı, Teyfik Aras yönetimindeki Süha Turizm’e ait 38 GH 373 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, kongre sonrası dönüş yoluna geçti.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralanırken, bölgeye çık sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kırşehir’in Mucur ilçesindeki Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 


Yeniden Refah Partisi YRP Nevşehir kaza

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