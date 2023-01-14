Yeniden Refah Partisi'nden ittifaka hayır: Tek başımıza seçime gireceğiz

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:40

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:11

AKP'nin bir süredir Cumhur İttifakı'nı büyütme çalışmaları kapsamında görüşmeler yaptığı Yeniden Refah Partisi, herhangi bir ittifakta yer almayacağını açıkça ilan etti.

Antalya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 270 binin üzerinde resmi üye sayısına ulaştıklarını, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlarının bulunduğunu söyledi. Son 7 ayda 54 bin 309 yeni üye kaydı yaptıklarını anlatan Erbakan, oransal anlamda bu süreçte en fazla yeni üye alan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi.

Seçimlere heyecanlı bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Erbakan, "Genel merkezimizin yaptığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Seçimlerde Milli Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.

"AK PARTİ MİLLİ GÖRÜŞ'TEN ÇIKTI"

Mevcut iktidarın esnafı, çiftçiyi, memuru enflasyona ezdirdiğini belirten Erbakan, "Herhangi bir ittifakta yer almayacağız ve Yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza seçime gireceğiz. Projelerimizi çıkardığımız kitaplarda anlattık. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapacağız. Faiz canavarına giden paraların kurtarılması, israfın önlenmesi konusunda çalışacağız, borçsuz, zamsız ve vergisiz kaynak üreteceğiz. Bu kaynak da dar gelirlilerin refah seviyesinin arttırılmasında kullanılacak" diye konuştu.

Saadet Partisi'nin Milli Görüş'e uymayan yanlışlara rağmen altılı masada yer almasının birlik olunmasını engellediğini anlatan Erbakan, "Biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde hepimiz birlikte olalım diyoruz. Bu çağrımızı her zaman yapıyoruz. Ancak Milli Görüş'ten çıkan AK Parti'nin icraatları, Saadet Partisi'nin de altılı masada devam etmek istemesi birlik olunmasını mümkün kılmıyor" diye konuştu.