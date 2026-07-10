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'Yenidoğan Çetesi' davasının 9’uncu duruşması başladı

'Yenidoğan Çetesi' davasının 9’uncu duruşması başladı

10.07.2026 12:24:00
Güncellenme:
DHA
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'Yenidoğan Çetesi' davasının 9’uncu duruşması başladı

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın 9’ncu duruşması başladı.
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda saat 11.00'de başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu doktor Fırat Sarı, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma taraf avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da yürütülen soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan bazı kişilerle bağlantılı hareket edildiği; acil durumdaki bebeklerin önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirildiği öne sürülmüştü. 

İddianamede, bebeklerin sağlık durumları ve tedavi süreçleri üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan daha fazla ödeme alınarak haksız kazanç sağlandığı, bazı bebeklerin ise ihmali davranışlar sonucu yaşamını yitirdiği iddialarına yer verilmişti. İlk iddianamede 47 sanık hakkında dava açılmış, 21 şüpheli bebek ölümlerinden sorumlu tutulmuştu. Daha sonra hazırlanan ek iddianameler ana dosyayla birleştirilerek sanık sayısı artmıştı.

Davanın önceki duruşmalarında, hayatını kaybeden bebeklere ilişkin Adli Tıp Kurumu raporları dosyaya girmiş, sanıkların tutukluluk durumları değerlendirilmişti. Mahkeme, 26 Mart 2026’daki ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 10 Temmuz’a ertelemişti.

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