Yenidoğan çetesinde adı geçen hastane satışa çıkarıldı

İstanbul’da yürütülen Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen sağlık kuruluşlarından Esenler Güney Hastanesi için satış süreci başladı.

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren hastane, soruşturma kapsamında yönetimi TMSF’ye devredilen sağlık kuruluşları arasında yer almıştı.

Soruşturma sürecinin ardından bazı sağlık kuruluşlarının ruhsatları iptal edilirken, TMSF tarafından söz konusu işletmelerin satışına yönelik ihaleler de düzenlenmeye başlandı.

200 MİLYON LİRA MUHAMMEN BEDEL

BirGün'den Ezgi Can Erhun'un haberine göre; TMSF tarafından yayımlanan ihale duyurusunda, Güney Sağlık Hizmetleri için 200 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli idari ve mali belgeleri içeren kapalı zarflarını 29 Eylül 2026 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim etmesi gerekiyor. Belirtilen tarihten sonra sunulacak teklifler ise değerlendirmeye alınmayacak.

İHALE 30 EYLÜL’DE

Satış ihalesi, 30 Eylül 2026 saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’de bulunan binasında gerçekleştirilecek.

İhale, istekliler tarafından sunulan kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından bir “Kısa Liste” oluşturulacak ve satış sürecinin açık artırma aşamasına geçilecek.

DAHA ÖNCE DE HASTANELER SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında TMSF yönetimine devredilen sağlık kuruluşları için daha önce de satış ilanları yayımlanmıştı.

Bu kapsamda Avcılar Hospital, Reyap İstanbul ve Reyap Çorlu için satış süreçleri başlatılmıştı. Esenler Güney Hastanesi de TMSF tarafından satışa çıkarılan sağlık kuruluşları arasına eklendi.