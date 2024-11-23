Yenidoğan davasında altıncı gün: Fırat Sarı savunma yapacak

Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:32

Güncelleme: 23.11.2024 - 09:32

İstanbul'da, SGK'dan daha fazla para almak uğruna yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasında bugün altıncı güne girildi. Geride kalan beş günde tutuklu sanıklardan 21'i savunma yaptı.

Sanıklardan yalnızca Mert Özdemir, hasta yönlendirmeleriyle para kazandığını kabul etti. Ancak kabul ettiği tek suçlama bu oldu. Diğer suçlamaların hepsini reddetti. Geriye kalan sanıklar ise haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Yargılama boyunca sanıklar mahkemede hazır edildi. Sanıkların çapraz sorgusunda tarafların avukatları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

FIRAT SARI SAVUNMA YAPACAK

Duruşmanın altıncı gününde, davanın en kritik ismi olan tutuklu sanık Dr. Fırat Sarı Savunma verecek. Sarı'nın 582 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın saat 10.00'da başlaması bekleniyor.