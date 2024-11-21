'Yenidoğan' davasında dördüncü gün: Sanıkların savunmaları devam ediyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:52

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:52

İstanbul'da yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının dördüncü oturumu bugün başladı.

Örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen'in 582 yıl 9'ar aya, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir'in ise 589 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu 22 sanık, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dolandırıcılık ve örgüt üyeliği suçlarından yargılanan medikal muhasebeci tutuklu sanık Funda Özen savunmasında, "2019'da doktor asistanı olarak çalışmaya başladım. Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebede çalıştım. Sadece bir yıl yoğun bakım ünitesinde faturalama işi yaptım. Hiçbir şekilde dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Örgüt üyeliği suçunu da kabul etmiyorum. Dosyadaki kişilerden sadece 6 kişiyi tanıyorum. Hasan Basri'nin epikriz yazdığını sadece duydum, görmedim. Epikrizlerin mail atıldığını, doktor Fırat Bey'in de bunu kontrol ettiğini biliyorum. En son fatura için bana gönderiliyordu" dedi.

"SİYASİ OLARAK BİR YERE GELME HEDEFİM VARDI"

Tutuklu sanık Renas Kılıç, 2021'de Sağlık Bakanlığı'nda ataması yapıldıktan sonra Halk Sağlığı Merkezi'nde çalıştığını, sonrasında ise Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olduğunu söyleyerek, "Benim siyasi olarak bir yere gelme hedefim vardı. Esenyurt Belediye Başkanı Halk Sağlığı Merkezleri, Devlet hastaneleri, özel hastaneler ve muhtarlarla iletişimi sağlayabilecek birini arıyordu ve bu sorumluluğu bana vermek istedi ben de kabul ettim. Ben tutuklanana kadar Esenyurt Belediye'sinde Sağlık İşleri Müdürüydüm" dedi.

"112 BASİT BİR SİSTEM DEĞİL"

Mahkeme başkanı sanığa, bebek sevkiyle maddi kazanç sağlamakla suçlandığını hatırlattı. Sanık Kılıç bunun üzerine, "112 bu kadar basit bir sistem değil. Ben bir hastayı bir yerden alırken mutlaka bir protokol olmalı. Hiçbir hekim protokol olmadan bir hastayı almaz. Neontolog şartı var. Bana danışıyorlardı, 'Müdür bey bunlar Esenyurt'ta oturuyorlar, buraya götürelim mi' diye. Sadece hedefteki hastanelerle olan tapelerimi almışlar. Diğer hastaneleri almamışlar. Ben sağlık işlerindeyim. Ben kimin nerede olduğunu, hangi doktorun nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Belediye başkanımın bana 'şu hastanede hangi doktor var' diye sorduğunda bunu hızlı bir şekilde söylemem gerekiyor. Benim hiçbir hastadan maddi menfaatim olmadı. Reyap, Esenyurt'a en yakın olan hastane. Orada Fırat Bey'e ulaşamamışlar. Beni arayıp 'bir hasta var, doktora ulaşamıyoruz' dediler, ben de Fırat'ı arayıp, 'seni aradılar mı' diye sordum" dedi.

"FIRAT'A BORÇ VERMİŞTİM"

Medisence Danışmanlık şirketinden kendisine gönderilen para sorulunca sanık Renas Kılıç, "O para 2019'da gelen bir para. İlk önce Fırat beye ben borç gönderiyorum. Sonrasında verdiğim borcu alamadığım için de Reyap Hastanesi'nde Özgür beye gittim, 'Fırat beyden paramı alamadım, onun maaşından borcunu bana ödeyebilir misiniz?' dedim" şeklinde cevap verdi.