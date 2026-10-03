‘Yenilenebilir enerji’ için Balıkesir’deki orman gözden çıkarıldı: 20 türbin kurulacak

Yenilenebilir enerji yatırımları “temiz enerji” hedefiyle öne çıkarılırken Balıkesir’de planlanan 2 milyar 450 milyon TL’lik RES projesi orman varlığı üzerindeki etkileriyle dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir’in Dursunbey ve Kepsut ilçelerinde R26-Balıkesir-1 Rüzgâr Enerji Santralı (RES) için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı.

Beyce, Ericek, Karahaliler, Piyade, Sayacık, Tuzak ve Yoğunoluk mahallelerini kapsayan projede yedişer MW gücünde 20 türbin kurulacak. ÇED dosyasına göre yaklaşık 27 milyon metrekarelik proje alanının 25 milyon 299 bin metrekaresi, yani yüzde 93.7’si ormanlardan oluşuyor.

Projenin çevresel ve sosyal yönetim planında türbin alanları, şantiye sahası veya planlanan yolların ağaca denk gelmesi durumunda “ağaç kesimi ve ağaç tıraşlaması” yapılacağı belirtildi.

Aynı belgede inşaat faaliyetleri sırasında flora kaybı ve fauna türlerinin ortamdan uzaklaşmasının muhtemel olduğu ifade edildi.