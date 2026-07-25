Yenimahalle Belediyesi, Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi’ni hizmete açıyor: ‘Aileler yaşlılarını bize güven içinde bıraksınlar istedik’

Yenimahalle Belediyesi’nin Alzheimer hastaları ve yaşlıların huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam ettirmeleri, yakınlarının ise güven içinde aile büyüklerini teslim etmeleri amacıyla projelendirdiği, Başkent Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında yapımı tamamlanan ve iş insanı Sait Ulusoy’un katkılarıyla yaşama geçirilen “Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi”, bugün İlkyerleşim Mahallesi’nde saat 19.00’da yapılacak törenle hizmete açılıyor. Hizmet ve işletmesini Başkent Üniversitesi’nin yapacağı Sait Ulusoy Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi’nin açılışında, Anadolu Rock müziğinin sevilen grubu Moğollar sahne alacak.

7 BİN 868 METREKARELİK İNŞAAT ALANI

Tesis, 7 bin 868 metrekare inşaat alanına sahip. Bu alanın 3 bin 898 metrekaresi Yaşlı Yaşam Merkezi, bin 830 metrekaresi ise Alzheimer Merkezi olarak inşa edildi. Toplam 116 yatak kapasiteli olan yapının her odasında banyo da bulunuyor. 2 katlı tesisin içerisinde çok amaçlı salon, iki yemek salonu, iki yemekhane, iki mutfak, iki servis mutfağı, sağlık birimleri, 10 adet tek kişilik, 53 adet çift kişilik odalar, Fizyoterapi odası, iki dinlenme odası, spor salonu ve 1 atölye odası bulunuyor.

Hizmete ilişkin konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimiz için birçok projeye imza attık. Daha önce yaptığımız ancak Yenimahalle’den ayrılan Çayyolu bölgesinde kalan bir yaşlı yaşam merkezimiz vardı. Yenimahalle’de bunun eksik olduğunu düşünüyorduk. Uzun bir hazırlık aşamasından sonra son yıllarda giderek artan Alzheimer hastaları ve yaşlılarımız için bir yaşam merkezi açmaya karar verdik ve tamamladık. Buranın profesyonel ellerde hizmet vermesi için Başkent Üniversitesi ile protokol yaptık. Yıllara dayanan dostluğum olan iş insanı, hayırsever dostum Sait Ulusoy da elini taşın altına koyarak maddi destekte bulundu. Böylece Yenimahalle Belediyesi, Başkent Üniversitesi ve Sait Ulusoy güç birliği yaparak hem Yenimahalle’ye, Ankara’ya hem de tüm Türkiye’ye örnek bir tesis kazandırmış olduk” dedi.

‘HAYATIN İÇİNDE OLABİLMELERİNİ SAĞLAMAK BİZİM AMACIMIZDI’

Yaşar, “Zaman değişti. Alzheimer zaten zor bir hastalık. Bakan aileler için daha da zor. Türk aile yapısı zaman içinde değişti. Aileler küçüldü, kadınlar çalışma hayatı içinde aktif olarak yer almak zorunda kaldı. Yaşlılarımızın güvenli, huzur içinde yaşayabilecekleri bir alan kurmak, hayatın içinde olabilmelerini sağlamak bizim amacımızdı. Alzheimer hastaları tıbbi olanakları olan bir yerde güven içinde kalsınlar, aileler yaşlılarını bize güven içinde bıraksınlar istedik” ifadelerini kullandı.

‘KLASİK HUZUREVLERİNDEN FARKLI’

Yaşar, “Burası klasik huzurevlerinden farklı. Burada sosyalleşebilecekleri, sağlık kontrollerinin düzenli yapılacağı, fizik tedavi ve psikolojik destek alacakları, spor yapabilecekleri örnek bir yaşam alanı olacak” dedi. Yaşar, “Benim belediyecilik anlayışımda kolaya kaçmak değil sorun çözmek yatar. Bu tesisin konumlandırıldığı arsamız çok kıymetli bir ticari arsa. Satarak kolayına kaçmak yerine Yenimahalle’nin ihtiyacı olan bir hizmete dönüştürmeyi tercih ettik. Eğer bu anlayışla hareket ederseniz herkes taşın altına elini koyar, bir ucundan tutar ve halk için hayırlı bir iş yapmış olursunuz. Belediyecilik sadece asfalt atmak, çöp toplamak değildir. Vatandaşın ihtiyacı neredeyse orada hazır olmak, sorun ne ise çözmek demektir” diye konuştu.

‘EN TEMEL GÖREVİMİZ BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK’

Merkezin ülke için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Vatandaş olarak en temel görevimiz bu ülkeye hizmet etmektir. Bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Başkent üniversitesi bunun için vardır.. Hepimiz yaşlanıyoruz ve yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için katkı sunmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Yaşlılarımızın güvenli, konforlu ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla hizmet verecektir” dedi.

İş insanı Sait Ulusoy ise, “İyi dostlar sizi her zaman doğruya yönlendirir. Başkanımız Fethi Yaşar’ın öncülüğünde daha önce bir okul yapmıştık. Bu projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Hepimiz bu dünyaya boş gelip boş gidiyoruz, geriye sadece eserlerimiz ve yaptığımız iyilikler kalıyor. Bu merkez benim için bir fırsattı. İnşaat kalitesiyle de örnek bir proje ortaya çıktı. İşletmesinin mutlaka bir sağlık kurumu tarafından yürütülmesi gerektiğini düşündük. Sağ olsun, Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi sahip çıktı. Gurur duyacağımız bir hizmeti topluma sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.