Yer: Adana... Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti!

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Feci olay, 24 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.

JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER

Kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.