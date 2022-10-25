Yer: Adana... Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri suratını jiletle kesti!
Adana'da bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Bu yaşananların sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.
Feci olay, 24 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Bir grup, yakınları olan kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.
JİLETLE YÜZÜNÜ KESTİLER
Kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.
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