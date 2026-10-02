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Yer Adana... Sevgilisinin eski eşi eve geldi: Pencereden düşerek hayatını kaybetti

Yer Adana... Sevgilisinin eski eşi eve geldi: Pencereden düşerek hayatını kaybetti

2.10.2026 11:07:00
Güncellenme:
DHA
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Yer Adana... Sevgilisinin eski eşi eve geldi: Pencereden düşerek hayatını kaybetti

Adana'da sevgilisinin eski eşinin eve gelmesi üzerine onunla karşılaşmak istemediği belirtilen 42 yaşındaki Özhan Ö., çıktığı 3'üncü kattaki pencereden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Özhan Ö.'nün sevgilisi S.K. ile kadının eski eşi M.A.Ç. gözaltına alındı.
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Olay, gece yarısı Adana'nın Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Özhan Ö., sevgilisi S.K.'nin evine gitti. Kısa süre sonra S.K.'nin eski eşi M.A.Ç. de adrese geldi. S.K., kapıyı açmadığı M.A.Ç.'den gitmesini istedi.

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PANİKLE PENCEREYE ÇIKTI

Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö.'nün paniğe kapılarak 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktığı belirtildi.

İddiaya göre Özhan Ö., burada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özhan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ev sahibi S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Adana

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