Yer Ankara: Yüzlerce çuval soğan atıldı

Ankara Altındağ'da yol kenarına bırakılmış çuvallar dolusu soğan görüldü. Zabıta ekipleri, çuvalları attığı öğrenilen iş yeri sahibi hakkında tutanak tuttu.

İHA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:10
Yer Ankara: Yüzlerce çuval soğan atıldı
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İki gün önce Çorum'un Alaca ilçesinde karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan bulunurken, benzer bir olay da Ankara'da yaşandı.

Altındağ ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'ne, bir iş yeri tarafından çuvallar içerisinde yüzlerce soğan bırakıldı. Çuvalları gören muhtar durumu hemen zabıta ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Başkent’te yol kenarına atılmış yüzlerce çuval soğan bulundu

Olay yerine gelen ekipler iş yeri sahibine çevreyi kirlettiği gerekçesiyle tutanak tutarken, mahalleli dükkanın ruhsatsız olduğunu iddia etti.



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