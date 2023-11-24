Yer: Beyoğlu... Dükkanda mahsur kalınca ortalığı birbirine kattı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:36

Karaköy'de hediyelik eşya satan bir dükkanda elektriklerin kesilmesi nedeniyle dükkanın otomatik kepenkleri kapandı. O sırada içeride olan iş yeri sahibi de dükkanda mahsur kaldı.

YANGIN TÜPÜYLE CAMI KIRDILAR

Bir süre içeride bekleyen dükkan sahibi dışarıya çıkabilmek için çekiçle camı kırmaya çalıştı.

Durumu gören başka bir esnaf ise camı kırmak için yangın tüpü getirdi.

Yangın tüpü ile camı kıran esnaf dükkandan çıktı.

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.