Yer: Beyoğlu... Dükkanda mahsur kalınca ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu'nda elektriklerin kesilmesi nedeniyle dükkanın kepenkleri kapandı. O esnada dükkanda olan iş yeri sahibi de mahsur kaldı. Dükkan sahibinin dışarı çıkmak için camı kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karaköy'de hediyelik eşya satan bir dükkanda elektriklerin kesilmesi nedeniyle dükkanın otomatik kepenkleri kapandı. O sırada içeride olan iş yeri sahibi de dükkanda mahsur kaldı.
YANGIN TÜPÜYLE CAMI KIRDILAR
Bir süre içeride bekleyen dükkan sahibi dışarıya çıkabilmek için çekiçle camı kırmaya çalıştı.
Durumu gören başka bir esnaf ise camı kırmak için yangın tüpü getirdi.
Yangın tüpü ile camı kıran esnaf dükkandan çıktı.
O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.
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