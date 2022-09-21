Yer: Çorum... Eski kocasını öldürüp, yaşamına son verdi
Çorum’da İlknur Aydoğan (35), eski eşi Battal Alkan’ı (36) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kale Mahallesi Aydın Evler 2'inci Sokak’ta 21 Eylül Çarşamba saat 03.30 sıralarında, İlknur Aydoğan görüşmek için eski eşi Battal Alkan'ın evine gitti. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İlknur Aydoğan, tabanca ile Battal Alkan'ı vurarak öldürdü. Aydoğan ardından telefonla ilk eşi F.B.'yi arayıp, Battal Alkan'ı öldürdüğünü söyledikten sonra bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.
BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
F.B.'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapı açılmayınca itfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, Battal Alkan ile İlknur Aydoğan'ın başlarından vurulmuş cesetleriyle karşılaştı.
İlknur Aydoğan ile Battal Alkan’ın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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