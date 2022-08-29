Yer: Diyarbakır... Telefonu çalıp kaçarken 'otomobil' çarptı
Diyarbakır’da bir kişinin telefonunu alıp, bisikletle kaçmaya çalışan kapkaççıya otomobil çarptı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı’nda evine doğru yürüyen bir kadının telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Kadının bağrışmalarından panik yapan kapkaççı Ş.S.’ye bisikletiyle kaçmaya çalışırken otomobil çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan kapkaççı ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kapkaççıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırırken, kadının telefonu ise tuzla buz oldu.
KADIN, ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme yaparken, kapkaççıya çarpan araç hasar gördü, bisiklet ise kullanılmaz hale geldi. Öte yandan kadın, kapkaççıdan şikayetçi olurken, şahsın tedavisinin gözaltında devam ettiği öğrenildi.
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