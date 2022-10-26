Yer: Esenyurt... Sökülen inşaat kalıplarının altında kalan işçi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta bir inşaatın kalıplarını söken işçi, düşen beton parçalarının altında kalarak yaralandı. Yaralanan işçi itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:39
Yer: Esenyurt... Sökülen inşaat kalıplarının altında kalan işçi yaralandı
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Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'ndeki bir inşaatta, kalıpları söken işçi, dökülen beton parçalarının altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi inşaattaki arkadaşları yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnşaatta yaşanan iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.  


Esenyurt İşçi inşaat

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