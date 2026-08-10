Yer Gaziosmanpaşa... 'Kötü koku' gerçeği ortaya çıkardı: Cesetle 1 hafta aynı evde yaşadı!

Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan daireye giren polis, salonda hareketsiz halde bir kişiyi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

ABLASI YATAK ODASINDA UYURKEN BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, Zeynalow’un ablası Metanet Zeynalow’un yatak odasında uyuduğu görüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ablanın, hayatını kaybeden kardeşiyle yaklaşık bir hafta boyunca aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

Dairede yapılan ilk incelemelerde kan izlerine rastlandığı belirtildi. Rövşen Zeynalow’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.