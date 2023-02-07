Yer: İstanbul Havalimanı... Yardım gönüllüleri akın etti

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremin hissedildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Deprem bölgesine gidip destek olmak isteyen binlerce gönüllü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bölgeye gitmek için birbirleriyle yarışan gönüllüler İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:36
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çeşitli şehirlerden arama kurtarma ekipleri ve  AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı.

Gönüllüler, uzun kuyruklar oluştururken bu durum izdihama neden oldu. Yaşanan izdihama zaman zaman havalimanında görevli ekipler müdahale etti.

Yardım gönüllülerinin deprem bölgesine sevki THY'nin uçaklarıyla aralıksız bir şekilde devam ediyor. Son olarak Arnavutluk'tan İstanbul Havalimanı'na gelen aralarında askerlerinde olduğu 50 kişilik arama kurtarma ekibi THY uçağıyla Adana'ya sevk edildi. 

 


İstanbul Havalimanı HAValimanı depremler

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