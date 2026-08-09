Yer: İstanbul... Suç örgütü şüphelisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan S.Ö. isimli şahsın yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
TIRIN GİZLİ BÖLMESİNDE YAKALANDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G. isimli şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli S.G., 8 Ağustos 2026 tarihinde Edirne’de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı’ndan bir tırla çıkış yapmak istediği sırada yakalandı.
Gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerde, S.G.’nin tırın hazırlanmış gizli bölmesine saklanarak kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
S.G. hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, liderliğini yurt dışında firari durumda bulunan S.Ö. isimli şahsın yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
TIRIN GİZLİ BÖLMESİNDE YAKALANDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen S.G. isimli şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi.
Şüpheli S.G., 8 Ağustos 2026 tarihinde Edirne’de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı’ndan bir tırla çıkış yapmak istediği sırada yakalandı.
Gümrük muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerde, S.G.’nin tırın hazırlanmış gizli bölmesine saklanarak kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
S.G. hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.