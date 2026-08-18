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Yer: İzmir... Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürüp, polise teslim oldu

Yer: İzmir... Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürüp, polise teslim oldu

18.08.2026 11:28:00
Güncellenme:
DHA
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Yer: İzmir... Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürüp, polise teslim oldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde B.K. (46), uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Furkan Kaya'yı (21) tüfekle vurarak öldürüp, polise teslim oldu.
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Aktepe Mahallesi 126 Sokak'taki bir evde dün saat 21.00 sıralarında B.K. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Furkan Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., tüfekle Kaya’ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Furkan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSE TESLİM OLDU

Kaya’nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından polise teslim olan B.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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