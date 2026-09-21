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Yer: Kastamonu... Karbonmonoksit gazından etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Yer: Kastamonu... Karbonmonoksit gazından etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

21.09.2026 17:30:00
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İHA
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Yer: Kastamonu... Karbonmonoksit gazından etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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Küre ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle Küre Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

10'U TABURCU EDİLDİ

Yapılan ilk müdahale ve tedavilerin ardından 12 işçiden 10'u taburcu edildi. 2 işçi ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın, tekstil atölyesindeki kalorifer kazanından sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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