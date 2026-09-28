Yer Kayseri... Babasının kucağındayken başına taş isabet etti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalıklardan kopan taş parçasının isabet ettiği 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.Ş., 3 yaşındaki oğlu K.Ş.'yi kucağına alarak kayalık alanda yürümeye başladı.

KAYALIKTAN KOPAN TAŞ BAŞINA İSABET ETTİ

Baba ve oğlunun yürüdüğü sırada kayalıklardan kopan taş parçaları üzerlerine düştü. Taş parçalarından biri 3 yaşındaki K.Ş.'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

K.Ş., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.