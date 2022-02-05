Yer Konya: Yol ortasında durdu, aracını ateşe verip yaktı
Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu.
İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İlgili Haberler
- Doğum günü videosu paylaşan Dilara öğretmenin işine son verildi
- Isparta Valiliği'nden 'elektrik kesintisi' açıklaması
- Son anket açıklandı: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınızdan geçenler reklamla nasıl karşınıza çıkıyor?
- Palandöken yurtdışından kayak meraklılarını ağırlıyor
- Fransa açıklarında binlerce fazla ölü balık bulundu
- Hindistan'ından yeni uygulama: Koo
- 'Cinsel istismar' davasında 'rızası var' denildi
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Büyükakın'a 'yüz yıllık hesaplaşma' yanıtı
- İnce: Bu iktidarı beraber göndereceğiz
- Hatay'daki dağ ceylanlarının evine 3 bin 600 konuk
- Kulislerde kabine değişikliği iddiası