Yer: Küçükçekmece... Şantiye alanından geçen araç 'çukura' düştü
Küçükçekmece’de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.
Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi’nde gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta bir çift seyir halindeyken sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü.
Araçtaki çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi.
16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!