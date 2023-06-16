Yer: Küçükçekmece... Şantiye alanından geçen araç 'çukura' düştü

Küçükçekmece’de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:10
Yer: Küçükçekmece... Şantiye alanından geçen araç 'çukura' düştü
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Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi’nde  gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta bir çift seyir halindeyken sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü.

Araçtaki çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi.

16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


şantiye araç

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