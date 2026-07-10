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Yer: Sakarya... Polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Yer: Sakarya... Polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

10.07.2026 15:39:00
Güncellenme:
DHA
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Yer: Sakarya... Polisin takibe aldığı araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Sakarya'da polisin takibe aldığı araçta 9 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Kaçak göçmen taşıdığı değerlendiren bir araç, takibe alınarak durduruldu.

9 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Araçta yapılan aramada, 9 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan sürücü Z.A. (28) tutuklandı.

Göçmenleri taşıyan araç 15 gün süreyle trafikten menedilirken, ayrıca 25 bin 250 TL idari para cezası uygulandı.

İlgili Konular: #polis #sakarya