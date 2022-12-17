Yer: Tekirdağ... 6 kilo kokaini 'yedek lastiğe' gizlemişler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:53
Yer: Tekirdağ... 6 kilo kokaini 'yedek lastiğe' gizlemişler
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İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı ilçe girişinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Sürücü İ.E.K. ile Y.C.K., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı.


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