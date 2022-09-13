Yer: Tekirdağ... Önce yayaya çarptı, sonra kaçtı
Tekirdağ Çorlu’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Sürücünün olay yerini terk ettiği kaza anı kameraya yansıdı.
Feci kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Mandıracı 2. Sokak girişinde meydana geldi. Şeyh Sinan Mahallesi istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada yayaya çarptı.
ÇARPIP KAÇTI
Yaya kadın yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerini terk etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.
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