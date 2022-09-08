'Yerin altından sesler geliyor' iddiası AFAD'ı harekete geçirdi
Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle, köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.
AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.
Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.
Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.
Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.
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