Yeşil Artvin Derneği yetkilileri Cerattepe'de: 'Doğal yapının daha fazla zarar görmemesini istiyoruz'

Cerattepe Maden Sahası'nın kapıları, yaklaşık 7-8 yıl sonra ilk kez gazeteciler ve Yeşil Artvin Derneği temsilcilerine açıldı. Ziyarette firma yetkilileri dernek yetkililerine maden sahasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez maden sahasına girdiklerini belirtti. Ana galeri çıkışının bulunduğu bölgede zeminde çökmeler ve heyelan izleri gözlemlediklerini ifade eden Karahan, yetkililerin bölgede fore kazık uygulaması yaptıklarını aktardığını söyledi.

Karahan, “Bizim en büyük endişemiz galerilerin ilerlemesi. Ayrıca ileride açık ocak madenciliğine geçilmesi yönünde kaygılarımız sürüyor. Geçmişte bu yönde ÇED başvurusu yapılmış, daha sonra geri çekilmişti” dedi.

''DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEMESİNİ İSTİYORUZ''

Sahadan geçen yıl kirli su bırakıldığı iddialarını da gündeme getirdiklerini belirten Karahan, şirket yetkililerinin bunun önceki dönemde yaşanan bir hata olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Karahan, “Bundan sonra da sahayı daha sık ziyaret ederek çalışmaları takip etmek istiyoruz. Bize yaklaşık 5-6 yıllık cevher kaldığı bilgisi verildi. Açık ocak madenciliğine ilişkin hazırlık yapılmadığı ifade edilse de şirketin uzun vadeli hedefinin bu olduğunu düşünüyoruz. Biz, bu coğrafyadaki madencilik faaliyetlerinin sona ermesini ve doğal yapının daha fazla zarar görmemesini istiyoruz” diye konuştu.