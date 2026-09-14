Yeşil pasaport için yeni talep: Bir meslek grubu daha listeye girmek istiyor

Yurt dışına çıkışlarda birçok ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlayan yeşil pasaport için yeni bir talep gündeme geldi.

Profesyonel turist rehberleri, yurt dışı görevleri ve mesleki gelişimleri sırasında karşılaştıkları vize sorunlarının çözülmesi amacıyla Hususi Damgalı Pasaport hakkından yararlanmak istiyor.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, meslekte uzun yıllar görev yapan profesyonel turist rehberlerinin yeşil pasaport kapsamına alınması çağrısında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜYÜZ”

Turist rehberlerinin yalnızca yurt dışından gelen ziyaretçilere eşlik eden kişiler olmadığını belirten Akdağ, rehberlerin Türkiye’nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan önemli bir meslek grubu olduğunu söyledi.

Akdağ, turist rehberlerinin Türkiye’nin tanıtımında üstlendiği role dikkat çekerek, “Turist rehberi, ülkemizi ziyaret eden turistlere Türkiye’nin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan, kültürümüzü tanıtan ve ülkemizi sevdiren kişidir. Bu yönüyle profesyonel turist rehberleri, Türkiye’nin tanıtım yüzü ve aynasıdır” ifadelerini kullandı.

VİZE SORUNU MESLEKİ GELİŞİMİ DE ETKİLİYOR

Yurt dışı turların yaygınlaşmasıyla birlikte turist rehberlerinin vize süreçlerinde yaşadığı sorunların daha fazla gündeme geldiğini belirten Akdağ, başvuru işlemlerinin rehberler açısından hem zaman hem de maliyet bakımından önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Vize süreçlerinin yalnızca yurt dışındaki görevleri zorlaştırmadığını belirten Akdağ, rehberlerin farklı ülkeleri ve kültürleri yerinde tanıyarak mesleki bilgilerini geliştirmelerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

“15-20 YILINI DOLDURANLARA VERİLSİN”

Profesyonel turist rehberlerinin uzun yıllar boyunca Türkiye’nin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Akdağ, yeşil pasaport için belirli bir mesleki kıdem şartı getirilmesini önerdi.

Akdağ, “Meslekte 15-20 yılını doldurmuş profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport imkânı sunulmasını talep ediyoruz” dedi.

Yeşil pasaport hakkından halen devlet memurları ve kamu görevlileri, Meclis ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, bazı kamu kurumları ve bankaların çalışanları, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri, avukatlar ile belirli şartları taşıyan sporcular yararlanabiliyor.