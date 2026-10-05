Yeşil pasaport için yeni teklif: 6 meslek grubuna daha vizesiz seyahat yolu

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sunuldu.

Teklifin yasalaşması halinde belirli şartları taşıyan muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendis ve mimarlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

TEKLİF MECLİS’TE

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, hususi damgalı pasaport hakkının bazı meslek gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmesi istendi.

16 Eylül’de Meclis Başkanlığı’na sunulan teklif, 1 Ekim’de İçişleri Komisyonu’na sevk edildi.

Teklifin kabul edilmesi halinde, belirlenen kriterleri karşılayan meslek mensuplarının vize almadan seyahat edebilmesinin önü açılacak.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLECEK?

Teklifte yeşil pasaport hakkının şu gruplara genişletilmesi öngörülüyor:

Köy ve mahalle muhtarları,

TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler,

En az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirler,

Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest eczacılar,

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış serbest çalışan doktorlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) üye ve meslekte en az 15 yılını tamamlamış mühendis ve mimarlar.

Teklifte, söz konusu kişilere belirlenen diğer kriterleri de karşılamaları halinde hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülüyor.

“VİZE ENGELİ MESLEKİ FAALİYETLERİ KISITLIYOR”

Teklifin gerekçesinde, özellikle özel sektörde çalışan doktor, eczacı, mühendis, mimar ve mali müşavirlerin mesleki eğitim, seminer ve toplantılara katılmak için yaptıkları vize başvurularında sorun yaşadığı savunuldu.

Vize başvurularının reddedilmesinin bu meslek gruplarının uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımına katılmalarını engellediği öne sürülen gerekçede, bunun tıp, inşaat, farmakoloji ve finans gibi alanlardaki uluslararası çalışmalara katılımı da sınırlandırdığı belirtildi.

Muhtarların da yurt dışında gerçekleştirilen faaliyet ve projeleri takip ederek bilgi ve deneyimlerini geliştirmek istediklerinde vize engeliyle karşılaştığı ifade edildi.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Hususi damgalı pasaport, mevcut uygulamada belirli kamu görevlileri ve devlet memurlarının yanı sıra bazı kamu kurumlarının çalışanları, milletvekilleri, belediye başkanları, belirli şartları sağlayan ihracatçılar, avukatlar ve bazı sporcular gibi gruplara verilebiliyor.

Yeni teklif ise bu kapsamın meslek grupları açısından genişletilmesini amaçlıyor.

Teklifin yasalaşması için öncelikle TBMM komisyonlarındaki görüşmelerin tamamlanması, ardından Genel Kurul’da kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi gerekiyor. Dolayısıyla teklif şu aşamada henüz yeşil pasaport hakkı sağlamıyor.