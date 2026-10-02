Yeşil pasaportta kapsam genişliyor mu? 3 meslek grubu için Meclis'e teklif!

Kamuoyunda "yeşil pasaport" olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iki ayrı kanun teklifi sunuldu.

YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından hazırlanan tekliflerle pilotlar, mühendisler ve mimarların da belirli koşulları sağlamaları halinde yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesi amaçlanıyor.

Birçok ülkeye vizesiz seyahat olanağı sağlayan yeşil pasaporta ilişkin teklifler, TBMM İçişleri Komisyonu'na sevk edildi.

PİLOTLARA YEŞİL PASAPORT İÇİN 5 YIL ŞARTI

Meclis'e sunulan ilk teklifte, havayolu pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan pilotlara hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, pilotların yurt dışındaki eğitim, uçuş testi ve uçak teslim alma süreçlerinde vize engeliyle karşılaştığına dikkat çekildi.

Vize işlemlerinin hem zaman kaybına hem de ekonomik maliyetlere neden olduğu belirtilen gerekçede, vize alamayan pilotların uluslararası eğitim faaliyetlerine katılamadığı ve bu durumun havacılık sektörünü olumsuz etkilediği ifade edildi.

MÜHENDİS VE MİMARLARA 10 YIL KIDEM KOŞULU

İkinci kanun teklifinde ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi olan ve meslekte en az 10 yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkı tanınması istendi.

Teklifin gerekçesinde, mühendis ve mimarların uluslararası mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasının önemine vurgu yapıldı.

Yurt dışında düzenlenen eğitim, konferans, çalıştay ve teknik etkinliklerin mesleki bilgi birikimine katkı sağladığı belirtilerek, bu meslek gruplarının uluslararası faaliyetlere katılımının kolaylaştırılması gerektiği savunuldu.

İKİ TEKLİFTE DE ORTAK ŞART

Meclis'e sunulan her iki kanun teklifinde de yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan dolayı hak sahipleri hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı öngörüldü.

Tekliflerin yasalaşması halinde belirlenen koşulları sağlayan pilotlar, mühendisler ve mimarlar da hususi damgalı pasaport alabilecek.

Ancak düzenlemeler henüz yasalaşmadı. Tekliflerin önce ilgili komisyonda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?

Türkiye'de mevcut mevzuata göre belirli şartları sağlayan kamu görevlileri ve bazı meslek grupları yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor.

Bu kapsamda;

Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bu derecelerden emekli olanlar,

Eski milletvekilleri ve eski bakanlar,

Mevzuatta belirtilen koşulları sağlayan belediye başkanları,

Devlet sporcusu unvanına sahip olanlar,

Belirli koşulları taşıyan kamu kurumu ve özelleştirilmiş kuruluş çalışanları,

İhracat kriterlerini karşılayan şirketlerin belirli sayıdaki yetkilileri,

En az 15 yıl baroya kayıtlı olan ve diğer yasal şartları sağlayan avukatlar hususi damgalı pasaport alabiliyor.

Pilotlar, mühendisler ve mimarlara yönelik yeni tekliflerin yasalaşıp yasalaşmayacağı ise Meclis'teki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.