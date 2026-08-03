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Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı
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Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

3.08.2026 12:03:00
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Haber Merkezi
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Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

İçişleri Bakanlığı, yeşil ve gri pasaport başvurularında dijital sisteme geçti. Kamu kurumlarının elektronik imzayla hazırlayacağı pasaport talep formları doğrudan MERNİS'e aktarılacak. Yeni uygulamayla başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında dijital dönüşüm uygulamasını başlattı.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

Yeni sistemle birlikte pasaport talep formları elektronik ortamda hazırlanarak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilecek.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

BASILI EVRAK DÖNEMİ SONA ERİYOR

Oksijen'in haberine göre yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarınca düzenlenen pasaport talep formları artık basılı olarak hazırlanmayacak.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

Elektronik imza ve dijital onayla oluşturulan belgeler doğrudan MERNİS'e aktarılacak. Böylece başvuru sürecindeki evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin dijital ortamda yürütülmesi sağlanacak.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

BAŞVURULAR DAHA HIZLI SONUÇLANACAK

Elektronik talep formu sistemi sayesinde nüfus müdürlüklerine iletilen belgeler eş zamanlı olarak doğrulanabilecek.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

Bu sayede eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.

Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı
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