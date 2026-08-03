Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

İçişleri Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvurularında dijital dönüşüm uygulamasını başlattı.
Yeni sistemle birlikte pasaport talep formları elektronik ortamda hazırlanarak doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilecek.
BASILI EVRAK DÖNEMİ SONA ERİYOR
Oksijen'in haberine göre yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarınca düzenlenen pasaport talep formları artık basılı olarak hazırlanmayacak.
Elektronik imza ve dijital onayla oluşturulan belgeler doğrudan MERNİS'e aktarılacak. Böylece başvuru sürecindeki evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin dijital ortamda yürütülmesi sağlanacak.
BAŞVURULAR DAHA HIZLI SONUÇLANACAK
Elektronik talep formu sistemi sayesinde nüfus müdürlüklerine iletilen belgeler eş zamanlı olarak doğrulanabilecek.
Bu sayede eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.