Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem resmen başladı

Oksijen'in haberine göre yeni uygulama kapsamında kamu kurumlarınca düzenlenen pasaport talep formları artık basılı olarak hazırlanmayacak.

Elektronik imza ve dijital onayla oluşturulan belgeler doğrudan MERNİS'e aktarılacak. Böylece başvuru sürecindeki evrak trafiğinin azaltılması ve işlemlerin dijital ortamda yürütülmesi sağlanacak.

Bu sayede eksik veya hatalı evrak nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve işlem sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.