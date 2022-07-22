Yetişkin: Dayanışma ile zor günleri atlatacağız

22 Temmuz 2022 Cuma, 09:52

Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bu günlerde dayanışmanın her zamankinden daha fazla önem taşıdığının altını çizen Başkan Yetişkin, “Ocağı yanmayan, tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Birlik olmaya, birbirimizin elinden tutmaya en çok ihtiyacımız olan günler bu günler. Halkı ekonomik krizin yükünden korumak da yine muhalefete düştü. Aydınlık bir Türkiye için çocukların ve gençlerin temel ihtiyaçlara erişmesi ve eğitim masraflarını karşılayabilmesi çok önemli. Dayanışma ile bu günleri hep beraber atlatacağız” diye konuştu.