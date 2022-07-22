Yetişkin: Dayanışma ile zor günleri atlatacağız

Yetişkin: Dayanışma ile zor günleri atlatacağız
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in pandemi sürecinde “Seferihisar’da kaynamayan tencere bırakmayacağız” diyerek başlattığı kampanya büyüyor.
Ekonomik krizin giderek ağırlaştığı bu günlerde dayanışmanın her zamankinden daha fazla önem taşıdığının altını çizen Başkan Yetişkin, “Ocağı yanmayan, tenceresi kaynamayan ev kalmasın diye büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Birlik olmaya, birbirimizin elinden tutmaya en çok ihtiyacımız olan günler bu günler. Halkı ekonomik krizin yükünden korumak da yine muhalefete düştü. Aydınlık bir Türkiye için çocukların ve gençlerin temel ihtiyaçlara erişmesi ve eğitim masraflarını karşılayabilmesi çok önemli. Dayanışma ile bu günleri hep beraber atlatacağız” diye konuştu.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge