'Yıkılan bir binanın kolonunu kestiler' iddiası: 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Yapılan incelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.
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