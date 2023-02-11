'Yıkılan bir binanın kolonunu kestiler' iddiası: 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:52
'Yıkılan bir binanın kolonunu kestiler' iddiası: 2 kişi yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yapılan incelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.


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