Yıkılan eski emniyet binasının altında kalmaktan 'saniyelerle' kurtuldu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:35

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:35

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan eski il emniyet müdürlüğü binası için 30 Ekim 2020'deki depremin ardından yıkım kararı verildi. Bunun üzerine birimler başka yerlere taşınırken, yapı kademe kademe yıkılmaya başlandı.

Dün saat 20.30 sıralarında sağanak yağmurun etkili olduğu bölgede büyük bölümü yıkılan binanın enkazında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen ve çevrede endişe yaratan çökme sırasında moloz yığınları yakındaki bir iş hanına da savruldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKS 110, polis ve sağlık ekipleri ile eğitimli köpekler sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağladıktan sonra özel eğitimli iz takip köpekleri ile enkaz altında kalan herhangi bir kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olayda can kaybı ve yaralının bulunmadığı bildirildi.

ÇEVRESİNDEKİ YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

Havanın aydınlanmasıyla hasarın büyüklüğü ortaya çıktı. Çökmenin ardından şantiye alanının yanında bulunan binalarda ve PTT şubesinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi. Şube kullanıma kapatılırken, etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan, enkazdaki çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafınca saniye saniye görüntülendi. Yapı çökmeye başladığı sırada sokaktan geçen bir sürücünün, binanın yan yattığını fark ettikten sonra aracıyla geri geri giderek canını son anda kurtardığı görüntülerde yer aldı.

'OLAYIN GECE OLMASI BÜYÜK ŞANS'

Enkazın bulunduğu bölgede askeri malzeme satışı yapan dükkan işleten Volkan Atak olayın akşam olması nedeniyle kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Atak, "Gündüzleri bu sokakta araç ve yaya trafiği çok yoğun oluyor. Olayın akşam olması büyük şans oldu. Birkaç yerde maddi hasar var. İnsanlara zarar gelmemesi sevindirici oldu. Allah beterinden saklasın. Bina 13 katlıydı ve 3 katını yıkmışlardı ki bu olay meydana geldi. Olayı haber alınca hemen enkaza geldik" dedi.