Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nü kapatmışlardı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:00

Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı. Köprüden geçiş yapmaya çalışan ve gişelerde beklemek zorunda kalan araçlardakiler ise isyan etmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın talimat verdiği bildirildi.

Otoyol Yatırım A.Ş. tarafından söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edilmesi sağlandı. Bakanlık yetkilileri, 623 araç sahibini tek tek arayarak ücretlerin iadesine ilişkin teyit aldı.

CEZA KESİLDİ

Osmangazi Köprüsü'nde yaşanan teknik arıza ve araç sürücülerinin mağduriyeti dolayısıyla Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım A.Ş.'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildi.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için gerekli sistem iyileştirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı bildirildi.