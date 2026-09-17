Yıldız Holding’in Senenin Yıldızları Ödülleri 18’inci kez sahiplerini buldu

Yıldız Holding’in bünyesindeki şirketlerde hayata geçirilen projelerin ödüllendirildiği "Senenin Yıldızları Ödül Töreni", 18’inci yılında geniş bir katılımla düzenlendi. Dünyanın farklı ülkelerindeki grup şirketlerini ve çalışanları bir araya getiren törene 200’ün üzerinde proje başvurusu yapıldı. Jüri değerlendirmesi ve çalışanların oyları sonucunda 59 finalist arasından 21 proje ödül almaya hak kazanırken, Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü ile birlikte toplam 8 kategoride 22 ödül dağıtıldı.

Bu yıl "Teknolojiyle Değer Yaratanlar" temasıyla verilen Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nde, teknolojiyi iş süreçlerine entegre ederek ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlar üreten projeler öne çıkarıldı.

MURAT ÜLKER: "BAŞARIYI BİRLİKTE KUTLAMAK ÇOK KIYMETLİ"

Törende konuşan Murat Ülker, organizasyonun yıllar içinde küresel bir boyuta ulaştığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Senenin Yıldızları’nın 18 yılda nasıl büyüdüğünü, dünyanın dört bir yanındaki 80 bin çalışma arkadaşımızı aynı heyecan etrafında buluşturan global bir geleneğe dönüştüğünü görmek benim için büyük bir mutluluk. Yıllar içinde büyüdük, dünyaya yayıldık ama bizi bir arada tutan değerlerimiz ve birlikte başarmanın heyecanı hiç değişmedi. Başarı kadar o başarıyı fark etmenin, takdir etmenin ve birlikte kutlamanın da çok kıymetli olduğuna inanıyorum."





MEHMET TÜTÜNCÜ: "TEKNOLOJİ STRATEJİK BİR KALDIRAÇ"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü de sürdürülebilir başarının yenilikçi fikirleri somut sonuçlara dönüştürmekten geçtiğini ifade etti. Tütüncü, "Bu yılki 'Teknolojiyle Değer Yaratanlar' teması anlayışımızın bir yansıması; çünkü geleceğe liderlik etmek fikirleri değere dönüştürmekten geçiyor, teknoloji de bu dönüşümün stratejik kaldıracı. Teknolojiyi iş yapış biçimlerimizi geliştiren ve çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini destekleyen bir araç olarak görüyoruz" dedi.

DÖNÜŞÜM VE SEKTÖRLERİN GELECEĞİ ELE ALINDI

Program kapsamında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ile teknoloji ve dönüşüm odaklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Ülker, gerçek dönüşümün yeni bir teknolojiyi kullanmaktan ziyade sorulan soruların değişmesiyle başladığını ifade ederek, yapay zekayı insan düşünme alanını genişleten bir araç olarak gördüklerini dile getirdi.

Törende ayrıca gıda, atıştırmalık ve perakende sektörlerindeki geleceğin ve değişen tüketici beklentilerinin ele alındığı bir liderler paneli düzenlendi. Etkinlik, teknoloji ile insan yaratıcılığını bir araya getiren özel bir sahne performansı ile sona erdi.