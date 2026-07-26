Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kediler toplatıldı: Tepki gösteren akademisyenin kampüse girişi yasaklandı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) kampüste yaşayan sokak hayvanlarının belediye barınaklarına gönderilmesine yönelik girişimlere karşı öğrencilerin başlattığı nöbet ikinci haftasına girdi.

BirGün'den Atahan Uğur'un haberine göre; Davutpaşa Kampüsü'nde köpeklerin kampüsten çıkarılmasına tepki gösteren öğrenciler, kararın geri çekilmesini isterken, Beşiktaş Kampüsü'nde kedilerin toplatılması ve bu duruma tepki gösteren bir öğretim üyesinin kampüse girişinin engellendiği iddiası tartışmaları büyüttü.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan barınakta yaşayan 128 köpeğin belediye barınaklarına gönderilmesine yönelik kararın ardından öğrenciler nöbet başlattı.

Öğrenciler, rektörlüğün söz konusu uygulamadan vazgeçmesini ve kampüsteki hayvanların yaşam alanlarının korunmasını talep ediyor.

İki haftadır nöbet tutan öğrencilerden biri, kamuoyunda "Katliam Yasası" olarak anılan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kampüsteki sokak hayvanlarının bakımını gönüllü öğrencilerin üstlendiğini belirtti.

Aynı öğrenci, geçen yıl da benzer bir girişimle karşılaştıklarını ancak yürütülen nöbet ve görüşmeler sonucunda barınak alanını korumayı başardıklarını söyledi.

"SORUN BÜTÇE DEĞİL"

Öğrenci, bu yıl ise rektörlüğün daha kararlı bir tutum sergilediğini öne sürerek, "İki ay içinde alanın boşaltılacağı ve köpeklerin belediyelere gönderileceği ifade ediliyor. Alan Teknopark'a bağlı olduğu için bütçenin gerekçe gösterildiğini düşündük ve masrafları gönüllü olarak karşılamayı teklif ettik. Ancak bize göre sorun bütçe değil; kampüste hiçbir şekilde barınak bulunmasının istenmemesi" dedi.

Akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de gönüllü olarak sürece destek verdiğini belirten öğrenci, üniversite yönetimiyle doğrudan diyalog kurabilecekleri bir muhatap talep ettiklerini söyledi.

Öğrenci, "Hayvanların geleceğine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasını ve refahlarının güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu güvence sağlanana kadar nöbetimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ'NDE KEDİLER TOPLATILDI

Öte yandan Beşiktaş Kampüsü'nde yaşayan kedilerin de üç gün önce toplatıldığı iddia edildi.

Bir öğrenci, kedilerin kısırlaştırılacakları gerekçesiyle kampüsten alındığını belirterek, "Yavru kediler ile emzirmeye devam eden anne kediler de götürüldü. Yaklaşık 15 kedi toplandı" dedi.

Kedilerin kampüsten alınmasına tepki gösteren öğretim üyesi Doç. Dr. Zeliha Bürtek'in ise kampüse girişinin yasaklandığı iddiası, üniversitedeki tartışmaları daha da alevlendirdi.