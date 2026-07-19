Yıldız Tilbe’den sahnede şok eden doğum günü çıkışı... 'Biten bir ömrün neyini kutlayacağım'

Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelen hayranlarının eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konser bitimine yakın ise, iş insanı İbrahim Sayın tarafından, Tilbe’nin 60’ıncı yaşı pasta ve görsel şölenle kutlandı.



Bunun üzerine Yıldız Tilbe, "Doğum günü kutlamak çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım. 70 olacak mıyım? Saçma geliyor. Biten bir şeyin kutlaması farklı geliyor. Ama teşekkür ediyorum. Tabi İbrahim sen benim canımsın. Benim doğum günü hakkındaki görüşüm böyle. Herkes için Allah’tan her şeyin hayırlısını, sağlık ve huzur dilerim. Başka bişey yok ki dünyada. 60 yaşından bakınca .. 18 yaşından bakınca neler var neler. Var oğlu var." diye konuştu.

Doğum günü kutlamasından sonra Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarını söyleyerek katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.