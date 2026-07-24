Yıldızlar Holding ile işçiler arasında uzlaşma sağlanamadı: İşçiler yarın Ankara'ya gidecek

Elazığ'ın Maden ilçesinde Yıldızlar Holding'e bağlı Eti Gümüş A.Ş.'de ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 176 işçinin başlattığı eylem yedinci gününde sürüyor.

Şirketin dün uzlaşı amacıyla görüşme talebinde bulunmasının ardından üç işçi temsilcisi, Maden Belediye Başkanı Musa Orhan ve Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatından oluşan heyet, bugün saat 10.00'da Holding yetkilileriyle görüşmek üzere Ankara'ya gelmişti.

Saatler süren görüşmenin ardından, işçilerin tüm taleplerinin karşılanmaması nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı ve işçilerin Ankara'ya geleceği duyuruldu. İşçilerin avukatı Abdurrahim Demiryürek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Eti gümüş işçilerinin 2025 Şubat'tan itibaren ödenmeyen maaşları ve ayrılmak isteyenlerin tazminat alacakları aynı zamanda ücretsiz izin de geçen sürelerin sigorta primleri gibi 3 başlıklı talep etrafında işverenliğin çağrısı üzerine gerçekleşen bu görüşmede; 3 öncü işçi bir sendika avukatı ve Maden Belediye Başkanımız bizle beraberdi. Toplantıda maaşların 6 Ağustos'ta ödeneceği ancak tazminatlara ilişkin bir tarih verilememesi nedeniyle işçi arkadaşların talebi olan tazminatlar belirsiz kaldı. Tüm taleplerin ödenmesi söz konusu olmamasından dolayı talepler kabul edilmedi. Bu nedenle Ankara'ya geleceklerini duyurdular."

"TAZMİNAT KONUSUNDA HİÇ YANAŞMIYORLAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir işçi de 2008 yılından bu yana şirkette çalıştığını belirterek, "2024 yılında emekli oldum. Herhangi bir tazminatım ve 11 maaşım ödenmedi. Mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum. Bizler perişanız, çocuklarımız aç, ailemiz perişan. Tüm yetkililerden çözüm bekliyoruz. Biz eyleme başladık, işveren bizi çağırdı, Ankara'ya geldik ama herhangi bir uzlaşma olmadı. Tazminat konusunda hiç yanaşmıyorlar. Maaş konusunda da Ağustos'un 6'sı deniliyor. Herhangi bir güvence de yok; bir protokol, imza ya da yazı yok. Biz de anlaşamadık, arkadaşlara haber verdik. Arkadaşlar yarın Ankara'ya gelecek. Tazminatlar konusunda da herhangi bir tarih netleşmedi. Bu konuda da uzlaşma olmadı. Arkadaşlarımız yarın Ankara'ya yola çıkacak. Bu konunun uzlaşmayla sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.