Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’in ardından Elazığ’daki Eti Gümüş işçileri de ücret ve tazminatları için eyleme başladı: Yine aynı şirket!

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eskişehir Mihalıççık’taki Doruk Madencilik işçileri ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Ankara’ya günlerce süren yürüyüş başlatmıştı. Bağımsız Maden-İş üyesi işçilere, Ankara’daki eylemlerinin ardından ücret ve tazminatları günler sonrasında ödenmişti. Aynı şirketin başka bir işyerinde daha aynı sorunun yaşandığı ortaya çıktı.

BU KEZ ELAZIĞ

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Maden’de bulunan Eti Gümüş’teki işçiler de eyleme başladı. İşçiler, ücret ve kıdem tazminatlarının aylardır ödenmediğine, zorunlu ücretsiz izne çıkarıldıklarına dikkat çekti.

TEMEL TALEPLER

Bağımsız Maden-İş Sendikası, 13 aydır verilmeyen ücret ve tazminatların ödenmesini, 15 aydır ücretsiz izinde geçirilen sürenin geriye dönük ücretlerinin yatırılmasını ve sigortaların tamamlanmasını, geçmiş dönemde eksik yatan alacak farklarının da verilmesini talep etti. İşçiler de şirkete yönelik tepkilerini dile getirdi.

SÖZLER TUTULMADI

Yaklaşık 2 yıldır ücretlerini düzenli olarak alamadıklarını belirten işçiler, Ankara’ya gittiklerini şirket yetkilileri ile görüştüklerini, kendilerine 1-2 hafta içerisinde ödeme yapılacağının söylendiğini ancak ödeme yapılmadığını anlattı. İşçiler, şirketin sözünde durmadığına dikkat çekti. Emekli olan işçiler de aylardır kıdem tazminatlarını alamadıklarını vurguladı.

‘EVE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ’

Ramazan ayında ödeme yapılacağının söylendiğini, ancak bayramların gelip geçmesine karşın hiçbir ödeme yapılmadığını anlatan işçiler, tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Çoluk çocuğa, eve bir lokma ekmek götüremiyoruz. Neredeyse dilencilik yapıyoruz. Eğer ücretlerimiz ve kıdem tazminatlarımız ödenmezse şirket ile görüşmek için yeniden Ankara’ya gideceğiz. Ailelerimiz, çoluk çocuk perişan oldu. Borç yüzünden çarşıya çıkacak yüzümüz kalmadı. Bankalardan kredi çektik ancak ödeme yapamıyoruz. Çocuklarımız üniversiteyi kazandı kayıt yaptıramıyoruz. Çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz. Her gün evde kavga çıkıyor.”

‘2 YILDIR PERİŞANIZ’

İşçiler, şirket yetkililerine seslenerek 24 Temmuz’a kadar mağduriyetlerinin giderilmemesi halinde Ankara’ya gideceklerini vurgularken, “2 yıldır perişanız” dediler. İşçiler zorunlu ücretsiz izin uygulamasının da sonlandırılmasını talep etti.