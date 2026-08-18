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Yılmaz Büyükerşen'in acı günü: Kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti

Yılmaz Büyükerşen'in acı günü: Kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti

18.08.2026 10:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Yılmaz Büyükerşen'in acı günü: Kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Güzin Büyükerşen'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
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Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kardeşi Güzin Büyükerşen hayatını kaybetti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Güzin Büyükerşen'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

"KAYBETMENİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Ünlüce sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Kıymetli Hocamız Yılmaz Büyükerşen’in sevgili kardeşi Güzin Büyükerşen’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta değerli Hocamız Yılmaz Büyükerşen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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