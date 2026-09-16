Yine adrese teslim kadro tartışması: İlk ve Acil Yardım kadrosunda 'Makine Mühendisliği' şartı arandı!

İstanbul Atlas Üniversitesi’nin 14 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim elemanı ilanında, İlk ve Acil Yardım Programı için açılan öğretim görevlisi kadrosunun özel şartları dikkat çekti.

Bir kişilik kadro için adayların Makine Mühendisliği lisans mezunu olması istenirken, adayların Yangın ve Yangın Güvenliği veya Afet Yönetimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olması da şart koşuldu.

Üniversitenin Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nde yer alan İlk ve Acil Yardım Programı için açılan kadronun unvanı “Öğretim Görevlisi” olarak duyuruldu.

İlanda ALES puan şartı 70 olarak belirtilirken yabancı dil şartı aranmadı.

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMINA MAKİNE MÜHENDİSİ

İlanın özel şartlarında, adayların “Makine Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak” koşulunu taşıması istendi.

Bunun yanında adayların “Yangın ve Yangın Güvenliği veya Afet Yönetimi alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak” şartını da karşılaması gerekiyor.

Bir kişi için açılan kadroda başvurular 28 Eylül 2026’da sona erecek. Üniversitenin ilanına göre ön değerlendirme 30 Eylül’de, giriş sınavı 2 Ekim’de yapılacak; sonuçlar ise 6 Ekim’de açıklanacak.

KADRONUN ÖZEL ŞARTI TARTIŞMA YARATTI

İlk ve Acil Yardım Programı, acil sağlık hizmetleri alanında görev yapacak sağlık personelinin eğitim aldığı programlardan biri. Bu nedenle program için açılan öğretim görevlisi kadrosunda lisans mezuniyet şartının Makine Mühendisliği olarak belirlenmesi dikkat çekti.

İlanda mühendislik lisansının yanı sıra yangın güvenliği veya afet yönetimi alanında tezli yüksek lisans şartının birlikte aranması, kadronun akademik niteliği ve belirlenen özel koşulların programla ilişkisi konusunda tartışma yaratabilecek bir kriter olarak öne çıktı.

PARAMEDİKLERDEN İLANA TEPKİ

İlk ve Acil Yardım Programı için açılan kadroda Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti şartı aranmasına Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) da tepki gösterdi.

Dernek, 14 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilana ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu şartı “kabul edilebilir” bulmadığını belirtti.

Paramedik eğitiminin doğrudan insan hayatına müdahale eden sağlık profesyonellerini yetiştiren, uygulamalı ve özgün bir sağlık disiplini olduğu vurgulanan açıklamada, akademik kadroların da paramedik eğitiminin mesleki ve bilimsel niteliğiyle uyumlu olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, paramediklerin kendi alanlarında akademik kariyer yapmalarının önünün açılması gerektiği belirtilerek, alan dışı lisans mezuniyetlerinin İlk ve Acil Yardım programlarında akademik kadro şartı olarak belirlenmesi eleştirildi.

PARHAD, söz konusu ilanın yeniden değerlendirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağını ve süreci takip edeceğini bildirdi.