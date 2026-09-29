Yine KYK, yine skandal: Öğrenci yemeğinden böcek çıktı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan KYK Berrin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nda yine hijyen skandalı yaşandı. Yurt yemekhanesinde kendilerine sunulan yemeklerde kurt ve böceklerle karşılaşan öğrenciler, duruma büyük tepki gösterdi.

"SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞAMIYORUZ"

Daha önce de benzer sorunları yurt yönetimine defalarca bildirdiklerini ancak hiçbir kalıcı çözüm üretilmediğini belirten öğrenciler, karşılaştıkları mide bulandırıcı manzaranın ardından çaresiz bırakıldıklarını ifade etti. Seslerini duyurmaya çalışan üniversiteliler, dar bütçelerine rağmen dışarıdan yemek yemek zorunda bırakıldıklarını belirterek, “Bu manzarayı görünce yemek yemek istemiyoruz, mecburen dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Sağlığımız hiçe sayılıyor” diyerek isyan etti.

Öğrenciler, göstermelik uygulamalar yerine, yurt yemekhanelerinde bağımsız ve düzenli hijyen denetimlerinin yapılmasını ve şikayetlerin sümen altı edilmeden dikkate alınmasını talep etti.

Söz konusu yurtta yaşanan böcek skandalı akıllara ocak ayında yaşanan gıda zehirlenmesi vakasını getirdi. Yurda yemek yiyen 20’ye yakın kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle acil servise kaldırmış, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü numune almış ve soruşturma başlatılmıştı.