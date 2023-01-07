Yine tarikat, yine skandal: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:13

Güncelleme: 07.01.2023 - 11:13

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini ‘mehdi’ ilan eden Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye kolu lideri İsmail Arslan’ın 12 yaşından küçük çocukları istismara maruz bıraktığı iddia edildi.

Halkın Sesi Gazetesi'nden Mustafa Özdemir’in haberine göre, istismara uğrayan kız çocuğu “Çocuk İzleme Merkezi Adli Görüşme Odası”nda 2 sene önce yaşadıklarını anlattı. H.K.Y., verdiği ifadede Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri 49 yaşındaki İsmail Arslan’ın istismarına uğradığını söyledi.

AİLESİ İNANMADI

H.K.Y. verdiği ifadede şunları söyledi:

“O zamanlar İsmail Arslan’ın mehdi olduğu söylenmişti. Birilerine söylersem çok kötü şeyler olacağını düşünüyordum. Olayı küçük ablam N.Y.’ye söyledim ama inanmadı. Annem bana inanmadı. Dördüncü sınıf bitince taşındık. 3 yıl boyunca Zonguldak’a gitmedik. 2019 yazında Zonguldak’a ailem ile gittik, bir hafta kaldık. Buradayken ablam N.Y. ve İsmail Arslan ile konuştuk. İsmail Arslan’a bana yaptıklarını sordum. İsmail Arslan, bunun bir sınav olduğunu, küçük bir şey olduğunu söyledi ama reddetmedi. Buna da ablam N.Y. şahittir. Ablam N.Y.’yi alıp Kayseri’ye döndük. Biz Kayseri’deyken İsmail Arslan, ablam N.Y.’yi telefonla arayıp olayı inkâr ettiğini, benim kafamda kurguladığımı söylemiş. Ayrıca ilk başlarda İsmail Arslan’ın kardeşi olan Şaban Arslan bana sarılmaya çalıştı ancak ben müsaade etmedim. Büyük ablam N.Y., bana İsmail Arslan’ın 19 yaşındayken ona da istismarda bulunduğunu söylemişti. Bu olay nedeniyle İsmail Arslan’dan şikâyetçiyim."

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Yaşananların ardından yargılama, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Dosyanın karar duruşması, geçen yıl 22 Kasım'da görüldü. Mahkeme, Arslan’a 13 yıl 9 ay hapis kararı verdi. Ancak ceza ‘iyi hal indirimiyle’ 11 yıl 5 ay 15 güne indirildi. Üstelik İsmail Arslan için tutuklama kararı da verilmedi. Arslan’ın karara itiraz ederek dosyayı İstinaf’a taşıdığı belirtildi. Şabaniyye Kolu’nun lideri hakkında ‘Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ten soruşturma açılmasının istendiği de öğrenildi.

TARİKATTA KÖLE DÜZENİ

Öte yandan, Hacılar Düzköy Mahallesi’nde bulunan tarikatın merkezinin, tel örgülü duvarlarla çevrili olduğu belirlendi. Tarikata üye aileler ve çocukları, bu evin bahçesindeki seralarda yetiştirdikleri ürünleri, pazarda satarak geçimlerini sağlıyor. İddiaya göre merkezi İstanbul’da bulunan Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri ölünce liderlik, Zonguldak’ta yaşayan İsmail Arslan’a geçti.