Yiyecek arayan tilkiyi muhtar ağırladı

29 Mart 2022 Salı, 09:42

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları da etkiliyor. Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, muhtar Cevdet Öztürk'ün evine kadar geldi.

Öztürk, tilkiyi eve alıp, elleriyle yiyecek vererek beslemeye başladı.15 gündür evin oturma odasına kadar gelen tilki, burada yiyecek alıp, tekrar doğal ortamına dönüyor. Tilkinin yemek yediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ARTIK AİLEMİZE ALIŞTI"

Beslendikten sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin her akşam aynı saatte geldiğini söyleyen Cevdet Öztürk,"Evin oturma odasına kadar geliyor. Yemek yedikten sonra tekrar yaşam alanına dönüyor. Artık ailemize de alıştı ve çekinmiyor. Kendisine bir baraka yaptırıp, bizimle yaşamasını sağlayacağım" ifadelerini kullandı.