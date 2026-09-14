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YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2026 YKS ek tercihleri tarihleri takvimi

YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2026 YKS ek tercihleri tarihleri takvimi

14.09.2026 16:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2026 YKS ek tercihleri tarihleri takvimi

YKS 2. ek tercih tarihleri, üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde. 2026-YKS ek yerleştirme sürecinin ne zaman başlayacağı, 2. ek tercih yapılıp yapılmayacağı ve ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. Peki, 2026 YKS 2. ek tercih ne zaman, nasıl yapılacak?
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2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci tamamlanırken, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gözü ek yerleştirme sürecine çevrildi. Peki, YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2026 YKS ek tercihleri tarihleri takvimi

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler henüz başlamadı. 2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.

YKS 2. TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

YKS ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kesin kurallar, 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak.

Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda, ek yerleştirmeye başvurabilecek adaylar ile tercih edilebilecek programlara ilişkin ayrıntılı koşullar yer alacak.

KAÇ TANE YKS EK TERCİH HAKKI VAR?

Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

YKS EK TERCİH KONTENJANLARI VE KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS ek tercih kontenjanları, merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar üzerinden belirlenecek. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerdeki boş kontenjanlar, programlar ve tercih koşulları adayların bilgisine sunulacak. ÖSYM kılavuzu henüz yayınlamadı.

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