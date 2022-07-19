YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı! Yüzlerce kötü yorum geldi
İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. İktidara yakın haber sitesi ensonhaber.com'un da verdiği habere gelen ve internet sitesinin onayladığı çirkin yorumlar eleştirilere neden oldu.
İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşıkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu.
Selin Aşıkiraz'ın mali müşavir Sermin Aşıkiraz ve bilgisayar mühendisi Serdar Aşıkiraz'ın tek çocuğu olduğu öğrenildi.
HEDEFLERİNİ VE BAŞARISINI ANLATTI
Başarısının sırrını DHA'ya anlatan Aşıkiraz ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmek istediğini söyledi.
Aşıkiraz şunları söyledi:
“Bu yıl yoğun geçti ama 11'inci sınıftayken karantinada çalışmaya başladım. Bu yıl da devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci olamamıştım. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Sözel bölüm biraz daha zordu. Özellikle Türkçe de zorlandım. Türkçe'de 1 yanlış, Sosyal Bilimler ve Matematik’te hepsini doğru, Fen’de ise 2 yanlış yaptım.”
MİDE BULANDIRAN YORUMLAR
Aşıkiraz'ın haberini paylaşan yandaş medya organlarından Ensonhaber'e gelen yorumlar çirkin saldırıyı gözler önüne serdi. Yapılan yorumlar ve yorumların haber sitesi tarafından onaylanarak paylaşım izni verilmesi sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu. Birtakım kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan yorumlar, genç kızın oturuşu ve giydiği elbise özelinde kendisine ve ailesine yönelik şekilde gerçekleşti.
İşte o yorumlar;
BİRÇOK DESTEK MESAJI GELDİ
İlgili haberde yer alan yorumlarda Aşıkiraz'a birçok tebrik ve destek mesajı da geldi.
Kullanıcılar, Aşıkiraz'a gelen kötü yorumlara ilişkin de destekte bulundu.
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