YKS birincisi Selin Aşkiraz'a çirkin saldırı! Yüzlerce kötü yorum geldi

19 Temmuz 2022 Salı, 09:51

İzmir Atatürk Lisesi'nden 18 yaşındaki Selin Aşkiraz, 2022-YKS sınavında Alan Yeterlilik Testi (AYT) eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu.

Selin Aşkiraz'ın mali müşavir Sermin Aşıkiraz ve bilgisayar mühendisi Serdar Aşıkiraz'ın tek çocuğu olduğu öğrenildi.

HEDEFLERİNİ VE BAŞARISINI ANLATTI

Başarısının sırrını DHA'ya anlatan Aşkiraz ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmek istediğini söyledi. Aşkiraz şunları söyledi:

“Bu yıl yoğun geçti ama 11'inci sınıftayken karantinada çalışmaya başladım. Bu yıl da devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci olamamıştım. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Sözel bölüm biraz daha zordu. Özellikle Türkçe de zorlandım. Türkçe'de 1 yanlış, Sosyal Bilimler ve Matematik’te hepsini doğru, Fen’de ise 2 yanlış yaptım.”

MİDE BULANDIRICI YORUMLAR

Aşkiraz'ın haberini paylaşan Ensonhaber'e gelen yorumlar çirkin saldırıyı gözler önüne serdi. Yapılan yorumlar ve yorumların haber sitesi tarafından onaylanarak paylaşım izni verilmesi sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

İşte o yorumlar;