YKS'de ilk binin tercihi belli oldu: Tıp ve mühendislikler başı çekti

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk bine giren adayların yerleştikleri programlar belli oldu.

Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490’ı tıp, 434’ü mühendislik programlarına yerleşti.

İlk bindeki adaylardan 194’ü elektrik-elektronik mühendisliğine, 135’i bilgisayar mühendisliğine, 43’ü elektronik ve haberleşme mühendisliğine, 38’i endüstri mühendisliğine, 24’ü uçak mühendisliğine yerleşti.

EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNDE İLK BİNE GİREN ADAYLAR

Eşit ağırlık puan türünde ilk bindeki adaylardan 185’i hukuk programına yerleşirken onu 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları takip etti.

Psikolojiye 60, yönetim bilişim sistemlerine 51, ekonomiye 37, yönetim bilimleri programlarına 33, uluslararası ilişkilere 30, sanat ve sosyal bilimler programlarına 29 aday yerleşti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü.

Bu adaylardan 57’si tıp, 14’ü elektrik-elektronik mühendisliği, 12’si bilgisayar mühendisliği, 9’u endüstri mühendisliği programlarına yerleşti.

TARİH PROGRAMLARINA 105 ADAY YERLEŞTİ

Sözel puan türünde ilk bine giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşti.

Tarih programlarını 83 adayla özel eğitim öğretmenliği takip etti. Sözel puan türünde ilk bine giren 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti. Türk dili ve edebiyatına 48, ilahiyata 46 aday yerleşti.

2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan ve farklı disiplinlerle yapay zekayı bir araya getiren programlar yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci aldı. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylardan 10’u işletme ve yapay zekaya yerleşirken bu öğrencilerin 7’si ilk 500, 1'i ise ilk 100 içerisinde yer aldı.

Felsefe ve yapay zeka programını ilk bin içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerin 2’si ilk 500’de yer aldı. Sözel puan türünde ilk bine giren adaylardan 3’ü işletme ve yapay zeka, 2’si felsefe ve yapay zeka, 2’si tarih ve yapay zeka programlarını kazandı. Sayısal puan türünde ilk bine giren 9 aday ise geçen yıllarda açılan yapay zeka mühendisliğine yerleşti.

SİBER GÜVENLİĞE İLK 150’DEN ÖĞRENCİ

Yükseköğretim Kurulu’nun dijital dönüşüm ve istihdam odaklı yeni programları arasında yer alan siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasından öğrenci aldı.

TYT puan türünde ilk binde, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150’de yer alan 1 aday, geleceğin mesleklerine yönelik açılan siber güvenlik analistliği ve operatörlüğü programına yerleşti.

'ÖĞRENCİ TERCİHLERİNE GÜÇLÜ BİÇİMDE YANSIDI'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada yükseköğretimde istihdam odaklı programların yaygınlaştırılması ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programların açılması için yürüttükleri çalışmaların öğrencilerin tercihlerine güçlü biçimde yansıdığını belirtti.

Teknolojik dönüşümün yükseköğretimde yeni bir program ve insan kaynağı planlamasını zorunlu kıldığını belirten Özvar, programları Türkiye’nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillendirdiklerini ifade etti.

Yapay zeka ve siber güvenlik başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik programların yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci almasını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk bindeki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor" dedi.

'YENİ PROGRAMLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Özvar, üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."